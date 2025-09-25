Кадыров поблагодарил депутата, выступившего за переименования трех городов Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность депутату Государственной Думы Шамсаилу Саралиеву за поддержку законопроектов о переименовании трех городов республики. По словам руководителя региона, инициатива получила одобрение на федеральном уровне и имеет большое значение для жителей Чечни.
«Выражаю искреннюю благодарность дорогому БРАТУ Шамсаилу Саралиеву, а также всем, кто поддержал данную инициативу на федеральном уровне, это решение имеет важное значение для сохранения культурной идентичности, а также для дальнейшего развития наших городов», — написал Кадыров в telegram-канале. Он подчеркнул, что изменения названий городов продиктованы как нормами русского языка, так и историко-географическими особенностями региона.
Ранее «Царьград» писал о том, что чеченский парламент предложил изменить названия городов Шелковская, Наурская и Серноводское. Теперь они будут называться Терек, Невре и Серноводск. Российский генерал-полковник Владимир Шаманов возмутился и выступал с критикой такого решения. Он назвал переименование казачьих станиц уничтожением российской истории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.