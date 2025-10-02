В Кремле высказались о новом пакете санкций

Россия отреагирует на 19-й пакет санкций также, как и на предыдущие. Все это благодаря тому, что страна уже адаптировалась к ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Так же, как мы реагировали на все предыдущие 18 пакетов санкций», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что к санкциям Россия уже адаптировалась.
19-й пакет санкций против России был утвержден Еврокомиссией в сентябре 2025 года и включает ограничения на экспорт российской нефти, деятельность танкеров «теневого флота» и меры в банковской сфере. В частности, предлагалось введение ограничений против платежной системы МИР. Также ЕС собрался добавить в черный список почти 120 танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщало RT.
