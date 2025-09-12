Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны ЕС согласовали продление уже действующих санкций против России
Страны ЕС согласовали продление уже действующих санкций против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз завершает подготовку 19-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом», — написала Каллас в соцсети X. По ее словам, в фокусе новых ограничительных мер окажутся поставки российской нефти, деятельность «теневого флота» танкеров, а также банковский сектор.

Помимо подготовки нового пакета, страны ЕС согласовали продление уже действующих индивидуальных санкций против России. Рестрикции продлены еще на полгода. «Мы только что продлили наши санкции в отношении России», — написала Каллас в Х. Эти меры были введены после начала СВО в феврале 2022 года и затрагивают более 2500 физических и юридических лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз завершает подготовку 19-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. «В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом», — написала Каллас в соцсети X. По ее словам, в фокусе новых ограничительных мер окажутся поставки российской нефти, деятельность «теневого флота» танкеров, а также банковский сектор. Помимо подготовки нового пакета, страны ЕС согласовали продление уже действующих индивидуальных санкций против России. Рестрикции продлены еще на полгода. «Мы только что продлили наши санкции в отношении России», — написала Каллас в Х. Эти меры были введены после начала СВО в феврале 2022 года и затрагивают более 2500 физических и юридических лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...