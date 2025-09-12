Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций против РФ

Европейский союз завершает подготовку 19-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
«В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом», — написала Каллас в соцсети X. По ее словам, в фокусе новых ограничительных мер окажутся поставки российской нефти, деятельность «теневого флота» танкеров, а также банковский сектор.
Помимо подготовки нового пакета, страны ЕС согласовали продление уже действующих индивидуальных санкций против России. Рестрикции продлены еще на полгода. «Мы только что продлили наши санкции в отношении России», — написала Каллас в Х. Эти меры были введены после начала СВО в феврале 2022 года и затрагивают более 2500 физических и юридических лиц.
