Путин припомнил Западу, что Россия была готова вступить в НАТО

Москва дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, однако оба раза получила отказ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на планерной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам лидера РФ, страна рассматривала возможность сотрудничества с альянсом еще при СССР, а также в 1990-х годах.
«Мы были открыты к сотрудничеству на взаимном уважении каждого. Наша страна, стремясь ликвидировать блоковое пространство, дважды пыталась вступить в НАТО. Первый раз — в 1954 году, еще при СССР, и второй — во время визита Клинтона в Россию. Но нам буквально с порога отказали», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основной темой форума в этом году стал «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 делегатов из свыше 40 государств.
