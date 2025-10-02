Пермские пожарные спасли женщину из горящей высотки

На месте работали 33 человека и восемь единиц техники
На месте работали 33 человека и восемь единиц техники Фото:

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры на улице Красновишерской. Пожар произошел вечером 2 октября 2025 года в многоэтажном доме. 300 пермяков (в их числе 40 детей) эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба регионального МЧС.  

«Сообщение о пожаре поступило 2 октября в 20:47. Из квартиры на двенадцатом этаже жилого дома происходило открытое горение, в подъезде на вышележащих этажах плотное задымление. Пожарные эвакуировали пострадавшую. Врачом 8-й специализированной пожарно-спасательной части пострадавшей оказана первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи. Женщина госпитализирована», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 33 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. На данный момент дознаватель устанавливает точную площадь возгорания и причины произошедшего.

