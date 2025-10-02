Путин назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является ошибкой, лишенной рационального смысла. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Мы считаем вступление Швеции и Финляндии в НАТО глупостью. От кого они собрались обороняться? Мы что, хотели захватить Хельсинки или Стокгольм? Все, что Россия хотела взять от Швеции, она взяла во время Полтавской битвы», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он отметил, что присоединение этих стран к Североатлантическому альянсу не принесло им дополнительных гарантий безопасности и привело к потере преимуществ нейтралитета. По его словам, до вступления Финляндии в альянс отношения между странами были прагматичными, в финских магазинах работал русскоязычный персонал, и это не вызывало проблем. По его мнению, отказ от нейтралитета стал для этих стран утратой важного преимущества.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевая тема форума связана с анализом процессов становления многополярной системы международных отношений, а также с обсуждением возможных направлений ее дальнейшей эволюции.
