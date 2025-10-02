02 октября 2025

Путин: в России создают новые виды гиперзвукового оружия вслед за «Орешником»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия продолжает осваивать передовые технологии в области вооружения
Россия продолжает осваивать передовые технологии в области вооружения Фото:

В России ведется разработка новых видов гиперзвукового оружия. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, после появления комплекса «Орешник» работа по созданию современных вооружений продолжается.

«У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа идет», — сказал Владимир Путин, приводит корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что Россия не останавливается на достигнутом в области передовых военных технологий.

Ранее эксперты отмечали, что российский военно-промышленный комплекс значительно опередил страны НАТО по скорости внедрения новых технологий. За последние полтора-два года выпуск отдельных видов вооружений в России вырос в 30 раз, что связывают с работой предприятий ОПК на полную мощность в условиях проведения специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России ведется разработка новых видов гиперзвукового оружия. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, после появления комплекса «Орешник» работа по созданию современных вооружений продолжается. «У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа идет», — сказал Владимир Путин, приводит корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что Россия не останавливается на достигнутом в области передовых военных технологий. Ранее эксперты отмечали, что российский военно-промышленный комплекс значительно опередил страны НАТО по скорости внедрения новых технологий. За последние полтора-два года выпуск отдельных видов вооружений в России вырос в 30 раз, что связывают с работой предприятий ОПК на полную мощность в условиях проведения специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...