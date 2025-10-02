Путин: в России создают новые виды гиперзвукового оружия вслед за «Орешником»

В России ведется разработка новых видов гиперзвукового оружия. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, после появления комплекса «Орешник» работа по созданию современных вооружений продолжается.
«У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа идет», — сказал Владимир Путин, приводит корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что Россия не останавливается на достигнутом в области передовых военных технологий.
Ранее эксперты отмечали, что российский военно-промышленный комплекс значительно опередил страны НАТО по скорости внедрения новых технологий. За последние полтора-два года выпуск отдельных видов вооружений в России вырос в 30 раз, что связывают с работой предприятий ОПК на полную мощность в условиях проведения специальной военной операции.
