02 октября 2025

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Скрин

О любых подозрительных объектах просят сообщать по телефону 112
О любых подозрительных объектах просят сообщать по телефону 112 Фото:

В Пермском крае около 02:30 3 октября введен режим беспилотной опасности. Жители региона начали получать экстренные сообщения с предупреждением от РСЧС. 

«Внимание, угроза БПЛА! Укройтесь в ближайшем безопасном месте! Возможны ограничения мобильной связи», — сказано в сообщениях.

Все экстренные службы проинформированы и приведены в состояние полной готовности. Жителей региона призывают сохранять бдительность и не паниковать, сообщает краевое министерство территориальной безопасности в telegram-канале.

Ранее режим «Беспилотной опасности» уже вводился в Пермском крае 13 сентября 2025 года после серии инцидентов с дронами в соседних регионах. Тогда все экстренные службы были приведены в состояние повышенной готовности, а жителей просили сообщать о подозрительных объектах по телефону 112.

Пермяки получили предупреждения от РСЧС
Пермяки получили предупреждения от РСЧС
Фото:

