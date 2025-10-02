В Пермском крае около 02:30 3 октября введен режим беспилотной опасности. Жители региона начали получать экстренные сообщения с предупреждением от РСЧС.
«Внимание, угроза БПЛА! Укройтесь в ближайшем безопасном месте! Возможны ограничения мобильной связи», — сказано в сообщениях.
Все экстренные службы проинформированы и приведены в состояние полной готовности. Жителей региона призывают сохранять бдительность и не паниковать, сообщает краевое министерство территориальной безопасности в telegram-канале.
Ранее режим «Беспилотной опасности» уже вводился в Пермском крае 13 сентября 2025 года после серии инцидентов с дронами в соседних регионах. Тогда все экстренные службы были приведены в состояние повышенной готовности, а жителей просили сообщать о подозрительных объектах по телефону 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.