Пожар вспыхнул около колеса обозрения во Владивостоке. Видео

Пожарные расчеты прибыли на тушение кафе на набережной через 4 минуты
Пожарные расчеты прибыли на тушение кафе на набережной через 4 минуты Фото:

Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе, расположенном неподалеку от колеса обозрения на Спортивной набережной. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, к моменту прибытия расчетов здание было охвачено пламенем. Об этом сообщает МЧС по Приморскому краю. 

«На улице Батарейная произошло возгорание кафе. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы», — пишет МЧС по Приморскому краю в telegram-канале.

Ранее о происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. По их словам, столб черного дыма от горящего здания поднимался на десятки метров и был виден издалека. В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что в промзоне Чертанова на юге Москвы загорелись склады и производство стройсмесей. Очевидцы сняли густой дым, видимый из разных районов.

