Мощный пожар произошел в промзоне на юге Москвы. Видео

Огонь охватил промышленные помещения
Огонь охватил промышленные помещения Фото:

В промзоне на юге Москвы произошел крупный пожар. Видео делятся очевидцы в соцсетях.

«Сильный пожар в промзоне на юге Москвы», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Возгорание было зафиксировано в районе Чертаново, на улице Мелитопольская. Огонь охватил промышленные помещения, где располагались склады и производство сухих строительных смесей.

Очевидцы заметили густой черный столб дыма, который был виден с разных районов города. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Площадь возгорания уточняется.

