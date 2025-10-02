02 октября 2025

Арктический фронт принесет похолодание в Свердловскую область

Днем свердловчан ожидает дождь
Днем свердловчан ожидает дождь

В Свердловской области 3 октября ожидается похолодание с минусовыми температурами, однако днем воздух немного прогреется. Из-за арктического фронта ночью возможен снег, а днем — дождь, сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу на территорию Свердловской области поступит более теплая (по сравнению с арктической) воздушная масса... Арктический атмосферный фронт расположится практически по восточной границе области. Соответственно, в восточных районах ожидаются осадки (в сумме до 2-5 миллиметров), ночью с шансами на снег, днем — в виде дождя», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области ночью температура опустится до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +7..+12.

В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет западным и северо-западным 3–8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду. Ночью температура будет от 0 до -2, днем +9..+11 градусов.

