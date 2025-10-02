02 октября 2025

Юная жительница Челябинской области организовала притон с проститутками в Евпатории. Видео

В Евпатории задержали челябинку, работающую администратором в мужском спа-салоне
Сейчас девушка находится под домашний арестом (архивное фото)
В Евпатории республики Крым полицейские задержали 18-летнюю жительницу Челябинской области, которая работала администратором в мужском салоне с оказанием интимных услуг. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье за организацию занятий проституцией, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД республики Ольга Лисина. 

«В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 18-летнюю жительницу Челябинской области, которая выполняла роль администратора спа-салона по оказанию интимных услуг. Задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Лисина в видео, опубликованном в telegram-канале МВД России. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 241 УК РФ (организация занятий проституцией).

На администратора, предварительно, возлагались обязанности по поддержанию порядка, стирка, уборка, закупка алкоголя и прием звонков от клиентов. Во время обыска были обнаружены средства связи, планшет, деньги и прайс, согласно которому стоимость услуг составляла в среднем 14 тысяч рублей за час.

Нелегальный салон находился в помещении бывшего строительного магазина. Сотрудники полиции также задержали пять женщин, приехавших в Крым из разных регионов России. Задержанные непосредственно оказывали интимные услуги. В отношении них составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Дела направлены в суд. Еще одна девушка, которая препятствовала работе правоохранителей, привлечена к ответственности за мелкое хулиганство. 

В Челябинске ранее местная жительница под видом спа-салона организовала бордель с охраной и администраторами. Услуги она рекламировала в интернете. За организацию занятия проституцией Калининский райсуд отправил ее в колонию-поселение на один год, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

