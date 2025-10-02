02 октября 2025

В аэропорту Сургута задержан рейс в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиарейс в Сочи из Сургута задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна
Авиарейс в Сочи из Сургута задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна Фото:

В международном аэропорту Сургута (ХМАО) имени Фармана Салманова рейс в Сочи задержан до 01:50, 4 октября. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Рейс Сочи (Адлер). Задержка до 01:50, 04.10.2025», — сообщается на сайте. В аэропорту Сургута журналисту агентства пояснили, что причина связана с поздним прибытием рейса из Сочи.

Ранее URA.RU писало, что вылет авиарейса из Нижневартовска был задержан на пять часов. Причиной стала угроза атаки беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В международном аэропорту Сургута (ХМАО) имени Фармана Салманова рейс в Сочи задержан до 01:50, 4 октября. Об этом сообщается на сайте аэропорта. «Рейс Сочи (Адлер). Задержка до 01:50, 04.10.2025», — сообщается на сайте. В аэропорту Сургута журналисту агентства пояснили, что причина связана с поздним прибытием рейса из Сочи. Ранее URA.RU писало, что вылет авиарейса из Нижневартовска был задержан на пять часов. Причиной стала угроза атаки беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...