В аэропорту Сургута задержан рейс в Сочи

Авиарейс в Сочи из Сургута задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна
В международном аэропорту Сургута (ХМАО) имени Фармана Салманова рейс в Сочи задержан до 01:50, 4 октября. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
«Рейс Сочи (Адлер). Задержка до 01:50, 04.10.2025», — сообщается на сайте. В аэропорту Сургута журналисту агентства пояснили, что причина связана с поздним прибытием рейса из Сочи.
Ранее URA.RU писало, что вылет авиарейса из Нижневартовска был задержан на пять часов. Причиной стала угроза атаки беспилотников.
