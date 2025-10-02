В Пермском крае побит рекорд благотворительности

Школьники, их родители и учителя поставили новый рекорд по сборам средств для помощи тяжело больным детям. В рамках акции «Цветы жизни», которую проводит фонд «Дедморозим», они собрали более 5,2 млн рублей.
«Участники акции „Цветы жизни“ поставили новый благотворительный рекорд Пермского края: они привлекли 5 289 575,06 рублей на помощь сиротам и тяжелобольным детям — подопечным „Дедморозим“», — рассказали URA.RU в фонде об итогах акции. Активисты отметили, что побить рекорд прошлого года удалось уже после официального окончания кампании — после 10 сентября благотворители перечислили еще 446 606 рублей.
Акция «Цветы жизни» предполагает, что на 1 сентября школьники дарят учителю один букет от класса, а не множество. Сэкономленные деньги — идут на помощь нуждающимся детям. В 2024 году таким образом удалось собрать 5,1 млн рублей.
