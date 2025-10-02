Появились фото дома в Березниках, в который попал украинский беспилотник

БПЛА попал в частный сектор в Березниках
новость из сюжетаБеспилотная опасность в Пермском крае
Двухквартирный дом, в который попал БПЛА, частично разрушен. Фотографии с места ЧП опубликованы в telegram-канале «Березники официальные».
«Сейчас дом оцеплен. Ждем разрешения от экстренных служб, чтобы войти внутрь и оценить размер повреждений», — приводит канал слова мэра Березников Алексея Казаченко.
На кадрах видно, что при атаке у дома выбило окна. Частично разрушена крыша. После атаки в доме произошло возгорание, тушением которого занимались пожарные.
Дом, в который попал БПЛА
ЧП произошло ночью
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!