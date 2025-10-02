02 октября 2025

Появились фото дома в Березниках, в который попал украинский беспилотник

БПЛА попал в частный сектор в Березниках
БПЛА попал в частный сектор в Березниках
Двухквартирный дом, в который попал БПЛА, частично разрушен. Фотографии с места ЧП опубликованы в telegram-канале «Березники официальные».

«Сейчас дом оцеплен. Ждем разрешения от экстренных служб, чтобы войти внутрь и оценить размер повреждений», — приводит канал слова мэра Березников Алексея Казаченко.

На кадрах видно, что при атаке у дома выбило окна. Частично разрушена крыша. После атаки в доме произошло возгорание, тушением которого занимались пожарные.

Дом, в который попал БПЛА
Дом, в который попал БПЛА

ЧП произошло ночью
ЧП произошло ночью


