В Реже (Свердловская область) полицейские ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.
«Сотрудники уголовного розыска и службы участковых устанавливают причиненный ущерб, а также точные и подробные обстоятельства совершенного вандализма. Отрабатываются на причастность лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые, ранее судимые и трудные подростки, состоящие на учетах в системе МВД», — сказал Горелых.
По его данным, сообщение о ЧП в дежурную часть поступило 2 октября. Местная жительница рассказала, что на Никольском кладбище поврежден памятник ее отца. Всего злоумышленники повалили на землю порядка десяти памятников и крестов.
«По итогам проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение. Раскрытие преступления взято на контроль руководством», — отметил полковник Горелых.
