02 октября 2025

Вандалы устроили погром на свердловском кладбище. Фото

В Реже неизвестные повредили десять памятников на кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло в Реже (архивное фото)
ЧП произошло в Реже (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) полицейские ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

«Сотрудники уголовного розыска и службы участковых устанавливают причиненный ущерб, а также точные и подробные обстоятельства совершенного вандализма. Отрабатываются на причастность лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые, ранее судимые и трудные подростки, состоящие на учетах в системе МВД», — сказал Горелых.

По его данным, сообщение о ЧП в дежурную часть поступило 2 октября. Местная жительница рассказала, что на Никольском кладбище поврежден памятник ее отца. Всего злоумышленники повалили на землю порядка десяти памятников и крестов.

«По итогам проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение. Раскрытие преступления взято на контроль руководством», — отметил полковник Горелых.

Вандалы повалили десять крестов и памятников
Вандалы повалили десять крестов и памятников
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Реже (Свердловская область) полицейские ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «Сотрудники уголовного розыска и службы участковых устанавливают причиненный ущерб, а также точные и подробные обстоятельства совершенного вандализма. Отрабатываются на причастность лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые, ранее судимые и трудные подростки, состоящие на учетах в системе МВД», — сказал Горелых. По его данным, сообщение о ЧП в дежурную часть поступило 2 октября. Местная жительница рассказала, что на Никольском кладбище поврежден памятник ее отца. Всего злоумышленники повалили на землю порядка десяти памятников и крестов. «По итогам проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение. Раскрытие преступления взято на контроль руководством», — отметил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...