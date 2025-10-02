Каждый пострадавший от мошенников в Златоусте отдал в среднем 590 тысяч рублей

Каждый пострадавший от мошенничества в Златоусте (Челябинская область) отдал преступникам в среднем 590 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе проводившего исследование Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), в основном жертвами становились женщины.
«Средний возраст типичной жертвы мошенничества — 58,8 лет. Чаще всего это женщина. Средняя сумма ущерба в расчете на одного пострадавшего составляет 590 тысяч рублей, из которых 539 тысяч — собственные накопления», — рассказала доцент кафедры «Экономика, финансы и финансовое право» Миасского филиала ЮУрГУ, кандидат экономических наук Наталья Голубева.
Слова научного сотрудника привели в пресс-службе вуза. Голубева опубликовала научную статью с опором на данные о телефонных мошенничествах в Златоусте за первый квартал.
Самыми популярными схемами мошенничества оказались «Безопасный счет», «Близкие в ДТП», «Замена счетчика», «Срок действия сим-карты», «Инвестиции». Встречаются схемы «Предоплата» и «Финансирование терроризма». При этом 32 % пострадавших устанавливают на телефон сторонние приложения для перевода средств на указанные мошенниками счета.
Исследователь сопоставила среднюю пенсию (23,2 тысячи рублей) и зарплату (72,1 тысяча) с переданными мошенникам суммами. Сравнение показало, что ущерб от их деятельности составил 2168 % дохода жертвы мошенников за месяц.
Голубева предложила новую методику оценки угрозы мошенничества для финансовой устойчивости домохозяйств. Подход учел риски резкого ухудшения качества жизни из-за долгов, сокращения возможностей для накоплений и общих стрессовых последствий семей. Система предполагает деление уровня безопасности на низкий, средний и высокий, помогая идентифицировать случаи, требующие не только судебного преследования, но и социально-экономической поддержки. Разработка пригодна для применения органами власти, социальной защиты и благотворителями на любых территориях.
