В Перми второй раз банкротят почетного гражданина города Виктора Пыхтеева

Межрайонная ИФНС № 21 направила в Арбитражный суд Пермского края исковое заявление с требованием признать Виктора Пыхтеева, Почетного гражданина Перми, банкротом. С 1994 по 2019 год Пыхтеев занимал пост руководителя АО ОГТ «Искра-Авигаз». В текущем году ему исполнилось 87 лет.
«В налоговой службе отмечают, что за Пыхтеевым числится задолженность по обязательным платежам в размере 719,6 млн рублей. В 2018 году Виктор Пыхтеев уже был признан банкротом — долг перед ПАО „Банк „Санкт-Петербург“ тогда составлял 314,4 млн рублей. Основанием для банкротства послужило его поручительство по кредиту предприятия, которым он руководил и которое впоследствии также было признано несостоятельным“», — сообщает «РБК-Пермь».
В рамках дела о банкротстве предприятия суд возложил на Виктора Пыхтеева субсидиарную ответственность по долгам компании на сумму 3,2 млрд рублей. В 2020 году процедура банкротства АО была завершена после продажи имущества. Год назад долг бывшего директора в размере 1,5 млрд рублей выкупил предприниматель из Перми.
Виктор Пыхтеев является обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени, а также лауреатом правительственной премии Российской Федерации. Он принимал участие в освоении производства самого мощного в мире вертолетного редуктора ВР-26. В мае 2013 года решением гордумы ему было присвоено звание «Почетный гражданин Перми» за весомый личный вклад в развитие машиностроительной отрасли города.
