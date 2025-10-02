В Челябинске с начала 2025 года специалисты демонтировали 630 незаконно установленных ларьков и строений, 412 из них — киоски и павильоны. Работы по сносу киосков продолжаются, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Освободившиеся территории благоустраивают. Создаются зоны отдыха, устанавливаются скамейки и вазоны с цветами, высаживаются деревья, формируются газоны», — сообщили в пресс-службе.
Так обновляются территории на проспекте Победы, Комсомольском и Свердловском проспектах, улицах Шагольская и Барбюса, а также на Привокзальной площади. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина ларьки и строения, размещенные повторно, будут сносить в первую очередь. Также на месте бывших автостоянок благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» появились скверы в трех районах города.
