02 октября 2025

В полиции отказались возбуждать уголовное дело после нападения собак на пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В полиции посчитали, что ущерба недостаточно
В полиции посчитали, что ущерба недостаточно Фото:

Пермяку, пострадавшему от нападения собак, отказали в возбуждении уголовного дела. Он писал заявление на владельца животных, которые его покусали 16 апреля.

«Нам пришло письмо, что в возбуждении уголовного дела отказано. Причиной тому в полиции называют недостаточный ущерб здоровью», — пишет АиФ-Пермь со ссылкой на жену пострадавшего мужчины. Женщина также сообщила, что они с мужем планируют ознакомиться с материалами проверки и возможно будут обжаловать отказ.

Инцидент случился на парковке перед одним из заводов в Перми 16 апреля. Хозяин двух собак привязал их к забору и ушел. Спустя какое-то время животные освободились и стали бегать по парковке. Там они и напали на пермяка, который возвращался с обеда на завод. По словам жены пострадавшего, ему пришлось делать операцию на руки и проходить лечение, которое в итоге сказалось на работе почек. В общей сложности, пермяк был на больничном почти три месяца. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяку, пострадавшему от нападения собак, отказали в возбуждении уголовного дела. Он писал заявление на владельца животных, которые его покусали 16 апреля. «Нам пришло письмо, что в возбуждении уголовного дела отказано. Причиной тому в полиции называют недостаточный ущерб здоровью», — пишет АиФ-Пермь со ссылкой на жену пострадавшего мужчины. Женщина также сообщила, что они с мужем планируют ознакомиться с материалами проверки и возможно будут обжаловать отказ. Инцидент случился на парковке перед одним из заводов в Перми 16 апреля. Хозяин двух собак привязал их к забору и ушел. Спустя какое-то время животные освободились и стали бегать по парковке. Там они и напали на пермяка, который возвращался с обеда на завод. По словам жены пострадавшего, ему пришлось делать операцию на руки и проходить лечение, которое в итоге сказалось на работе почек. В общей сложности, пермяк был на больничном почти три месяца. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...