Самого непубличного миллиардера РФ подозревают в убийстве главы авиакомпании

В Москве правоохранительные органы арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, которое было совершено несколько лет назад. Об этом пишет «Life.ru».
«В Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве», — сказано в сообщении «Life.ru». Отмечается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Сулейманов известен как один из наиболее влиятельных и закрытых для публики миллиардеров. В прошлом его имя фигурировало с возможным контролем над государственной системой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». Отмечается, что у предпринимателя имеются непогашенные судимости за мошенничество и легализацию преступных доходов.
