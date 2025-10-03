В Перми в здании заседания правительства торжественно вручили дипломы первым 25-ти выпускникам так называемой «Школы мэров». Это образовательная программа РАНХиГС, направленная на формирование кадрового резерва.
«Проект „Школы мэров“ был рекомендован президентом Владимиром Путиным, а мы исполнили его поручение. Одними из первых в стране. Благодарю вас, что нашли время и возможность пройти это обучение. Убежден, что эти знания пригодится вас в работе», — отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, вручая дипломы, передает корреспондент URA.RU.
Федеральная образовательная программа была адаптирована под специфику Пермского края, отметил директор краевого филиала Президентской академии Игорь Орлов. Применялись самые передовые технологии в обучении. Например, уникальный компьютерный симулятор «Управляй городом!», разработанный высшей школой госуправления. В рамках этой игры слушатели решали реальные управленческие кейсы реального города с населением с 550 тысяч человек с вымышленным названием. Подростковая преступность, отток населения, проблемы с ЖКХ и экологией — решения надо было принимать здесь и сейчас. Специалисты, которые разработали симулятор и ездят с ним по регионам, где реализуются «школы мэров», по словам Орлова, отметили «нашу команду слушателей как профессионалов».
Обучение было организовано в шести модулях. Очные занятия включали креативные командные воркшопы, проблемно-аналитические игры и форсайт-сессии. Дистанционный формат позволил участникам отработать теоретико-методологические основы и выполнить задания. Лекции слушателям читали члены краевого правительства и администрации. Модули включали в себя управление муниципальным хозяйством, взаимодействие с надзорными органами, организацию бюджетного процесса, проведение закупок, коммуникацию со сложными аудиториями, СМИ и местными пабликами, а также стратегическое планирование.
В составе слушателей были и действующие главы территорий, и те, кто потенциально может ими стать. И.о. главы Лысьвенского округа Александр Пермяков, который недавно вышел во второй этап конкурса по отбору мэра территории, подчеркнул, что самым ценным знанием для него было понимание бюджетных процессов. Плюс прямое общение с министрами, а также с коллегами из других территорий.
Глава Красновишерска Анна Мельчарик призналась, что поначалу было страшно, боялась не успеть учиться и осуществлять прямые полномочия мэра (обучение шло без отрыва от производства). Но все знания были максимально полезными, и сейчас она рассчитывает применить их на практике, «оправдав надежды».
«Во время обучения в Школе мэров наши преподаватели постарались дать как можно больше новых знаний, навыков ,компетенций слушателям. Думаю, что они получили хороший базис для дальнейшей работы на благо своих территорий „, — отметил Игорь Орлов.
