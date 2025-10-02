Техосмотр в Челябинской области в среднем подорожает на 200 рублей в 2026 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о предельном размере платы за прохождение техосмотра транспортных средств в регионе в 2026 году. Документ размещен на портале правовой информации. Прохождение ТО в следующем году в среднем подорожает на 200 рублей.
«Утвердить предлагаемый предельный размер платы за проведение ТО транспортных средств на территории Челябинской области на 2026 год. Настоящее постановление подлежит опубликованию», — говорится в документе на портале правовой информации.
ТО для категории М1 (легковые автомобили до восьми мест) будет стоить 1 201 рубль (вместо 1 097 рублей в 2025 году), для М2 (от восьми пассажирских мест) — 2 056 рублей (вместо 1 878 рублей), для М3 (автобусы) — 2 484 рубля (2 269 рублей). Для грузовых машин с максимальной массой до 3,5 тонн ТО обойдет в 1 314 рублей, от 3,5 до 12 тонн — в 2 397 рублей, от 12 тонн — в 2 587 рублей.
