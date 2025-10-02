02 октября 2025

Челябинцы боятся ехать в отпуск, не присев «на дорожку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинские туристы обязательно присаживаются «на дорожку» прежде, чем отправиться в путь
Челябинские туристы обязательно присаживаются «на дорожку» прежде, чем отправиться в путь Фото:

В Челябинске 69% перед долгой поездкой обязательно присаживаются «на дорожку». Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия», еще 31% трижды проверяют документы.

«В Челябинске у 26% жителей есть особые традиции во время путешествия. Большинство перед поездкой присаживается на „дорожку“», — заявили URA.RU в офисе платформы.

В этом южноуральцы похожи на остальных россиян. Сентябрьский опрос «Авито Путешествия» среди россиян показал: традиции в поездках присутствуют у 42% участников, причем — чаще среди молодежи до 34 лет. Традиции чаще наследуются от семьи или возникают случайно. Еще одним их источником является информация из соцсетей. У населения старше 65 лет таких привычек меньше — всего 29%.

Проверкой документов дело у челябинцев не ограничивается. Дом в чистоте перед отъездом предпочитают оставлять 56% опрошенных. Некоторые в тур берут талисманы. Верят в эффективность таких ритуалов примерно четверть респондентов, остальные видят в них привычку или совпадения.

Прощаться с местом отдыха путешественники предпочитают, бросая монету или покупая сувенир. Среди цифровых традиций назвали создание альбомов в соцсетях, ежедневные сторис, отметки в геолокациях и ведение тревел-дневников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 69% перед долгой поездкой обязательно присаживаются «на дорожку». Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия», еще 31% трижды проверяют документы. «В Челябинске у 26% жителей есть особые традиции во время путешествия. Большинство перед поездкой присаживается на „дорожку“», — заявили URA.RU в офисе платформы. В этом южноуральцы похожи на остальных россиян. Сентябрьский опрос «Авито Путешествия» среди россиян показал: традиции в поездках присутствуют у 42% участников, причем — чаще среди молодежи до 34 лет. Традиции чаще наследуются от семьи или возникают случайно. Еще одним их источником является информация из соцсетей. У населения старше 65 лет таких привычек меньше — всего 29%. Проверкой документов дело у челябинцев не ограничивается. Дом в чистоте перед отъездом предпочитают оставлять 56% опрошенных. Некоторые в тур берут талисманы. Верят в эффективность таких ритуалов примерно четверть респондентов, остальные видят в них привычку или совпадения. Прощаться с местом отдыха путешественники предпочитают, бросая монету или покупая сувенир. Среди цифровых традиций назвали создание альбомов в соцсетях, ежедневные сторис, отметки в геолокациях и ведение тревел-дневников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...