Челябинцы боятся ехать в отпуск, не присев «на дорожку»

В Челябинске 69% перед долгой поездкой обязательно присаживаются «на дорожку». Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия», еще 31% трижды проверяют документы.
«В Челябинске у 26% жителей есть особые традиции во время путешествия. Большинство перед поездкой присаживается на „дорожку“», — заявили URA.RU в офисе платформы.
В этом южноуральцы похожи на остальных россиян. Сентябрьский опрос «Авито Путешествия» среди россиян показал: традиции в поездках присутствуют у 42% участников, причем — чаще среди молодежи до 34 лет. Традиции чаще наследуются от семьи или возникают случайно. Еще одним их источником является информация из соцсетей. У населения старше 65 лет таких привычек меньше — всего 29%.
Проверкой документов дело у челябинцев не ограничивается. Дом в чистоте перед отъездом предпочитают оставлять 56% опрошенных. Некоторые в тур берут талисманы. Верят в эффективность таких ритуалов примерно четверть респондентов, остальные видят в них привычку или совпадения.
Прощаться с местом отдыха путешественники предпочитают, бросая монету или покупая сувенир. Среди цифровых традиций назвали создание альбомов в соцсетях, ежедневные сторис, отметки в геолокациях и ведение тревел-дневников.
