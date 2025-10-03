Четыре микрорайона Екатеринбурга остались без холодной воды

В Екатеринбурге 3 октябре в ряде жилых домов на Уралмаше, Эльмаше, Сортировке и в Заречном микрорайоне пропала холодная вода. У большинства жильцов ее нет с самого утра. Об этом они рассказали URA.RU.
«Эльмаш и Уралмаш остались без воды», — сказал собеседник. По словам других, холодное водоснабжение пропало в домах по улицам Лукиных, Машиностроителей, Кировградской, Бабушкина. Также проблемы зафиксированы в районе Сортировки и Заречного: улицы Черепанова, Таватуйская, Седова, проспект и Ольховская.
Жильцы отмечают, что из крана идет только «грязный кипяток». В некоторых квартирах пропала сразу и холодная, и горячая вода.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МУП «Водоканал». Ответ будет опубликован, как только появится.
