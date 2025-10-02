Пять челябинских проектов для сохранения природы получили гранты президента

Пять проектов эковолонтеров из Челябинской области получили гранты президента для реализации своих идей по сохранению природы. С идеями победителей состязания познакомился губернатор региона Алексей Текслер.
«Я очень рад, что пять проектов из нашего региона стали победителями. Я откровенно скажу, испытываю гордость за наших эковолонтеров, потому что проекты, которые предлагаются, очень востребованы», — отметил Текслер. Глава региона подчеркнул, что для волонтеров-экологов этот конкурс был организован впервые.
Проекты победителей первого грантового конкурса Президентского фонда природы были представлены губернатору во время выездного заседания Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области, который прошел на территории ботанического сада Челябинского государственного университета. На рассмотрение комиссии поступило свыше 1600 заявок со всей России, из которых поддержку получили 164 инициативы, включая пять проектов, реализуемых в нашем регионе.
Координатор общественного движения Оксана Лыткина презентовала проект «Зеленая линия Большой Уральской тропы», направленный на развитие экологических маршрутов в особо охраняемых природных зонах. Проект призван повысить безопасность путешественников и способствовать формированию экологической культуры: для туристов будут созданы и оборудованы пешеходные, велосипедные и водные маршруты, установлены информационные стенды и подготовлены аудиогиды. Лыткина стала первой женщиной в России, которая в одиночку преодолела свыше 2300 километров по Большой Уральской тропе за 120 дней.
«Данный проект уникален тем, что позволяет пройти весь Уральский хребет с юга на север. Необходимо вести совместную работу по установке информационных стендов с соседними регионами — Башкортостаном, Оренбургской и Свердловской областями, а также Пермским краем, чтобы на всем протяжении маршрута были унифицированные указатели с рекомендациями для путешественников», — уточнил Текслер.
Екатерина Карпенко представила проект «Школа зооволонтеров. ЭкоПрактикум», предусматривающий создание комплексной системы по сохранению утки савки — редкого вида, занесенного в Красную книгу России и находящегося под угрозой исчезновения в регионе. Петр Зубалевич рассказал о проекте «Сиги Зюраткуля — возрождение легенды», который предполагает создание инфраструктуры для выращивания и зарыбления озера сиговыми видами рыб, а также усиление контроля за деятельностью рыбаков.
Сергей Городилов презентовал проект «Таежный глаз Зюраткуля», предусматривающий системное наблюдение за животными нацпарка, а также фотофиксацию нарушений установленного режима пребывания на особо охраняемой территории с помощью 39 фотоловушек, размещенных в лесу. Александр Кузнецов представил инициативу «Зеленый свет Таганая: модернизация солнечных систем для устойчивого туризма», направленную на обновление солнечных энергосистем, где заменят кислотные аккумуляторы на гелиевые, что повысит надежность электроснабжения. Как отметил Текслер, все инициативы направлены на сохранение баланса между естественной природой и развитием туризма. Глава региона распорядился оказывать авторам всестороннюю поддержку экспертами Экосовета и привлекать к проектам новых эковолонтеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!