02 октября 2025

Челябинские поклонники саги скупают книгу про ведьмака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ведьмак оказался востребованным персонажем у челябинцев
Ведьмак оказался востребованным персонажем у челябинцев Фото:

В Челябинске поклонники саги о ведьмаке скупают новую книгу этой серии. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании «МегаФон», трафик на сайты книжных магазинов в конце сентября вырос на 30%.

«Всего за три дня трафик в книжных магазинах вырос на 30%. Связано это с официальным стартом продаж долгожданной книги Анджея Сапковского „Перекресток воронов“ — нового романа о ведьмаке Геральте, выхода которого поклонники саги ждали 12 лет», — заявили URA.RU в «МегаФоне».

Вышедшая книга о знаменитом борце с чудовищами рассказывает о первых шагах главного героя в опасной профессии после обучения в «ведьмачьей школе». Продажа стартовала 30 сентября. За полтора месяца до релиза россияне оформили более 15 тысяч предзаказов. В день начала продаж книга была куплена свыше трех тысяч раз в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед». Обычно же книги-новинки продаются в количестве трех-пяти тысяч экземпляров за полгода.

Чаще остальных сайты книжных магазинов в указанный период посещали читатели в возрасте 35-44 лет. Меньше всего новая история оказалась интересна покупателям от 60 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске поклонники саги о ведьмаке скупают новую книгу этой серии. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании «МегаФон», трафик на сайты книжных магазинов в конце сентября вырос на 30%. «Всего за три дня трафик в книжных магазинах вырос на 30%. Связано это с официальным стартом продаж долгожданной книги Анджея Сапковского „Перекресток воронов“ — нового романа о ведьмаке Геральте, выхода которого поклонники саги ждали 12 лет», — заявили URA.RU в «МегаФоне». Вышедшая книга о знаменитом борце с чудовищами рассказывает о первых шагах главного героя в опасной профессии после обучения в «ведьмачьей школе». Продажа стартовала 30 сентября. За полтора месяца до релиза россияне оформили более 15 тысяч предзаказов. В день начала продаж книга была куплена свыше трех тысяч раз в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед». Обычно же книги-новинки продаются в количестве трех-пяти тысяч экземпляров за полгода. Чаще остальных сайты книжных магазинов в указанный период посещали читатели в возрасте 35-44 лет. Меньше всего новая история оказалась интересна покупателям от 60 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...