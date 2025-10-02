Челябинские поклонники саги скупают книгу про ведьмака

В Челябинске поклонники саги о ведьмаке скупают новую книгу этой серии. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании «МегаФон», трафик на сайты книжных магазинов в конце сентября вырос на 30%.
«Всего за три дня трафик в книжных магазинах вырос на 30%. Связано это с официальным стартом продаж долгожданной книги Анджея Сапковского „Перекресток воронов“ — нового романа о ведьмаке Геральте, выхода которого поклонники саги ждали 12 лет», — заявили URA.RU в «МегаФоне».
Вышедшая книга о знаменитом борце с чудовищами рассказывает о первых шагах главного героя в опасной профессии после обучения в «ведьмачьей школе». Продажа стартовала 30 сентября. За полтора месяца до релиза россияне оформили более 15 тысяч предзаказов. В день начала продаж книга была куплена свыше трех тысяч раз в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед». Обычно же книги-новинки продаются в количестве трех-пяти тысяч экземпляров за полгода.
Чаще остальных сайты книжных магазинов в указанный период посещали читатели в возрасте 35-44 лет. Меньше всего новая история оказалась интересна покупателям от 60 лет.
