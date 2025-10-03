Задержан самый непубличный миллиардер России: кто такой Ибрагим Сулейманов

В России задержали Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сулейманов задержан до выяснения следователями всех обстоятельств дела
Сулейманов задержан до выяснения следователями всех обстоятельств дела Фото:
новость из сюжета
Задержан теневой миллиардер Ибрагим Сулейманов

Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве, следователи устанавливают все обстоятельства дела. По некоторым данным, он являлся совладельцем одной из крупнейших ИТ-компаний «Сирена-Трэвел» и якобы был связан с масштабной империей в авиабизнесе. С его именем связано громкое уголовное дело середины нулевых, по которому проходил вместе со своим партнером — предпринимателем Татевосом Суриновым, влиятельным человеком в сфере авиаперевозок. Тогда Сулейманов отбыл наказание в восемь лет по обвинениям в мошенничестве, легализации денег, угрозам и хранении оружия, и был освобожден по УДО. Подробнее о карьере, биографии и уголовном деле миллиардера — в материале URA.RU. 

Задержание по подозрению в убийстве

Сулейманова задержали в Москве
Сулейманова задержали в Москве
Фото:

В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов, один из владельцев крупной ИТ-компании «Сирена-Трэвел». Об этом сообщили в правоохранительных органах. По данным силовиков, бизнесмена подозревают по статье об убийстве, связанном с событиями прошлых лет. Оперативные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются.

«Вместе со своим братом Расулом Ибрагим Сулейманов в 2024 году являлся бенефициаром компании „Сирена-Трэвел“», — сообщили собеседники агентства. Детали преступления пока не разглашаются, следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

По информации telegram-канала Baza, задержание предпринимателя прошло в ночь на 2 октября. В настоящее время он находится под стражей, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Загадочная фигура российского бизнеса: путь Сулейманова

Сулейманов якобы связан со структурами в сфере авиации
Сулейманов якобы связан со структурами в сфере авиации
Фото:

После задержания в сети появилась информация, что Сулейманов управляет различными активами через сложную сеть компаний и доверенных лиц. Он начал свой путь в 90-е, занявшись транспортной сферой, в частности — авиацией.

Якобы он даже работал с владельцем авиакомпании «Орел-авиа», президентом «Российского авиационного консорциума», который затем был преобразован в акционерное общества, гендиректором «Внуковским авиалиний» и членом совета директоров «Сибирь» Татевосом Суриновым. Вместе с ним Сулейманов якобы развивал «Росавиаконсорциум», получая под контроль большую часть рынка бронирования. У данного акционерного общества были активы в ключевых отраслях авиационной инфраструктуры.

Также в сети есть информация о том, что Сулейманов якобы инвестировал в технику для аэропортов. Часть своих долей в крупных компаниях он передавал родственникам. 

Среди прочего, упоминается связь предпринимателя с АО «Сирена-Трэвел» — госсистемой бронирования авиабилетов, через которую проходит до 80% транзакций на российском рынке, и ее дочерние структуры «Универсус» и «Кортэкс Трэйм». Также может быть связан с интеграцией глобальных систем Galileo и Amadeus и партнерств со значимыми игроками в бизнесе, с помощью чего он распространял влияние на всю цепочку авиаперевозок. 

По сообщениям, миллиардер является не только акционером, но и стратегом, сформировавшим целую схему в авиабизнесе. Его компании не только генерировали доход, но и давали важную логистическую информацию. «Царьград» отмечает, что он также якобы взимал плату с авиакомпаний за пользование их собственностью, а также управлял компаниями по обналичиванию денег. 

Биография и семья

Ибрагим Сулейманов — российский гражданин, родившийся 29 мая 1967 года в селе Рутул, расположенном в Рутульском районе Дагестанской АССР. Является гражданином РФ.

Сулейманов стал широко известен благодаря участию в ряде резонансных уголовных дел, связанных с мошенничеством и легализацией доходов, полученных преступным путем. По данным журналистских расследований, он фигурирует как теневой миллиардер и криминальный партнер ряда российских предпринимателей.

Судимости и криминальное прошлое Сулейманова

Суд приговорил Сулейманова к лишению свободы в 2007 году
Суд приговорил Сулейманова к лишению свободы в 2007 году
Фото:

Арест и возбуждение уголовного дела

В октябре 2004 года Генеральная прокуратура РФ задержала Сулейманова и его делового партнера Татевоса Суринова. Арест стал результатом масштабного расследования, в ходе которого обоих обвиняли в участии в преступной схеме по хищению и легализации авиационного оборудования на сумму, превышающую 4,5 миллиона долларов США.

Суть аферы

По данным СМИ, в 2002 году компания Сулейманова через определенную структуру приобрела у Татарстана французское навигационное оборудование, установленное в одном из российских аэропортов. Позже этот комплекс якобы был легализован и перепродан через «Росавиаконсорциум» по высокой цене. Государственное предприятие «Татаэронавигация» вынуждали платить за аренду системы, которая фактически уже принадлежала государству.

Также в деле фигурировали несколько других эпизодов деятельности Сулейманова. Они якобы были связаны с аэропортом Внуково и применяли неправомерные методы для получения выгоды. В ходе расследования была установлена связь миллиардера с организованной преступностью.

Вынесение приговора и наказание

В феврале 2007 года Басманный суд Москвы признал Сулейманова виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ:

  • Статья 159 ч. 4 — мошенничество в особо крупном размере,
  • Статья 174.1 ч. 4 — легализация (отмывание) денежных средств,
  • Статья 330 ч. 2 — самоуправство с угрозой применения насилия,
  • Статья 222 ч. 1 — незаконное хранение оружия.

Суд назначил наказание — 10 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сулейманов отбывал срок до 2015 года, после чего был освобожден условно-досрочно. Также был причастен к некоторым другим делам, по некоторым он проходил как участник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве, следователи устанавливают все обстоятельства дела. По некоторым данным, он являлся совладельцем одной из крупнейших ИТ-компаний «Сирена-Трэвел» и якобы был связан с масштабной империей в авиабизнесе. С его именем связано громкое уголовное дело середины нулевых, по которому проходил вместе со своим партнером — предпринимателем Татевосом Суриновым, влиятельным человеком в сфере авиаперевозок. Тогда Сулейманов отбыл наказание в восемь лет по обвинениям в мошенничестве, легализации денег, угрозам и хранении оружия, и был освобожден по УДО. Подробнее о карьере, биографии и уголовном деле миллиардера — в материале URA.RU.  Задержание по подозрению в убийстве В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов, один из владельцев крупной ИТ-компании «Сирена-Трэвел». Об этом сообщили в правоохранительных органах. По данным силовиков, бизнесмена подозревают по статье об убийстве, связанном с событиями прошлых лет. Оперативные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются. «Вместе со своим братом Расулом Ибрагим Сулейманов в 2024 году являлся бенефициаром компании „Сирена-Трэвел“», — сообщили собеседники агентства. Детали преступления пока не разглашаются, следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. По информации telegram-канала Baza, задержание предпринимателя прошло в ночь на 2 октября. В настоящее время он находится под стражей, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Загадочная фигура российского бизнеса: путь Сулейманова После задержания в сети появилась информация, что Сулейманов управляет различными активами через сложную сеть компаний и доверенных лиц. Он начал свой путь в 90-е, занявшись транспортной сферой, в частности — авиацией. Якобы он даже работал с владельцем авиакомпании «Орел-авиа», президентом «Российского авиационного консорциума», который затем был преобразован в акционерное общества, гендиректором «Внуковским авиалиний» и членом совета директоров «Сибирь» Татевосом Суриновым. Вместе с ним Сулейманов якобы развивал «Росавиаконсорциум», получая под контроль большую часть рынка бронирования. У данного акционерного общества были активы в ключевых отраслях авиационной инфраструктуры. Также в сети есть информация о том, что Сулейманов якобы инвестировал в технику для аэропортов. Часть своих долей в крупных компаниях он передавал родственникам.  Среди прочего, упоминается связь предпринимателя с АО «Сирена-Трэвел» — госсистемой бронирования авиабилетов, через которую проходит до 80% транзакций на российском рынке, и ее дочерние структуры «Универсус» и «Кортэкс Трэйм». Также может быть связан с интеграцией глобальных систем Galileo и Amadeus и партнерств со значимыми игроками в бизнесе, с помощью чего он распространял влияние на всю цепочку авиаперевозок.  По сообщениям, миллиардер является не только акционером, но и стратегом, сформировавшим целую схему в авиабизнесе. Его компании не только генерировали доход, но и давали важную логистическую информацию. «Царьград» отмечает, что он также якобы взимал плату с авиакомпаний за пользование их собственностью, а также управлял компаниями по обналичиванию денег.  Биография и семья Ибрагим Сулейманов — российский гражданин, родившийся 29 мая 1967 года в селе Рутул, расположенном в Рутульском районе Дагестанской АССР. Является гражданином РФ. Сулейманов стал широко известен благодаря участию в ряде резонансных уголовных дел, связанных с мошенничеством и легализацией доходов, полученных преступным путем. По данным журналистских расследований, он фигурирует как теневой миллиардер и криминальный партнер ряда российских предпринимателей. Судимости и криминальное прошлое Сулейманова Арест и возбуждение уголовного дела В октябре 2004 года Генеральная прокуратура РФ задержала Сулейманова и его делового партнера Татевоса Суринова. Арест стал результатом масштабного расследования, в ходе которого обоих обвиняли в участии в преступной схеме по хищению и легализации авиационного оборудования на сумму, превышающую 4,5 миллиона долларов США. Суть аферы По данным СМИ, в 2002 году компания Сулейманова через определенную структуру приобрела у Татарстана французское навигационное оборудование, установленное в одном из российских аэропортов. Позже этот комплекс якобы был легализован и перепродан через «Росавиаконсорциум» по высокой цене. Государственное предприятие «Татаэронавигация» вынуждали платить за аренду системы, которая фактически уже принадлежала государству. Также в деле фигурировали несколько других эпизодов деятельности Сулейманова. Они якобы были связаны с аэропортом Внуково и применяли неправомерные методы для получения выгоды. В ходе расследования была установлена связь миллиардера с организованной преступностью. Вынесение приговора и наказание В феврале 2007 года Басманный суд Москвы признал Сулейманова виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: Суд назначил наказание — 10 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сулейманов отбывал срок до 2015 года, после чего был освобожден условно-досрочно. Также был причастен к некоторым другим делам, по некоторым он проходил как участник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...