02 октября 2025

Аналитики назвали самые дорогие автомобили в ХМАО, выставленные на продажу

В ХМАО самым дорогим подержанным автомобилем стал Mercedes-Benz S-класса
© Служба новостей «URA.RU»
В ХМАО продается подержанный Mercedes-Benz S-класса за 17 миллионов рублей
В ХМАО продается подержанный Mercedes-Benz S-класса за 17 миллионов рублей

В топ самых дорогих автомобилей в Югре попали машины марки Mercedes и Toyota. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Avito Авто.

«Открывает подборку Mercedes-Benz S-класс 2022 года с пробегом 10 681 км. Это представитель поколения W223, оснащенный 4-литровым бензиновым мотором мощностью 503 лошадиных сил Автомобиль в максимальной комплектации Premium. Цена: 17 500 000 рублей», — сообщают аналитики.

На втором месте Mercedes-Benz G-класс 2004 года с пробегом 113 000 километров. Автомобиль с бронезащитой уровня В6 с заводской капсулой безопасности. Его бывший владелец готов уступить за 10 000 000 рублей.

Замыкает тройку самых дорогих автомобилей Toyota Tundra 2022 года с пробегом 40 000 километров. По словам продавца, техническое обслуживание транспорта проводилось только у официального дилера, а вместе с машиной владелец отдает зимние колеса. Цена автомобиля: 8 900 000 рублей.

© Служба новостей «URA.RU»
