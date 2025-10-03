Пермяки отсудили у маркетплейса миллионы рублей

Маркетплейс в Перми выплатит миллионы за отказ от исполнения договоров
Заявители покупали у различных продавцов ноутбуки, смартфоны, смарт-часы и игровые приставки
Заявители покупали у различных продавцов ноутбуки, смартфоны, смарт-часы и игровые приставки Фото:

Пермский краевой суд удовлетворил исковые требования потребителей и обязал маркетплейс выплатить крупную сумму за односторонний отказ от исполнения договорных обязательств. Заявители оформили заказы на платформе. Они покупали у различных продавцов ноутбуки, смартфоны, смарт-часы и игровые приставки.

«После полной оплаты товаров продавцы отказались от поставки в одностороннем порядке, аннулировали заказы и вернули покупателям деньги. Позднее клиентам было предложено оформить заказы повторно, но уже по измененным, более высоким ценам», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

Потребители направили претензии продавцам и выяснили, что указанные продавцы фактически не размещали свои товары на данном маркетплейсе. В связи с этим жители Перми обратились в суд с требованием взыскать с ООО «Маркетплейс» убытки, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за предоставление недостоверной информации. Дзержинский районный суд встал на сторону истцов и присудил в их пользу компенсацию в размере 6,6 млн рублей.

