Пять суток в тайге с маленьким ребенком: что известно о поисках пропавшей под Красноярском семьи

На поиски пропавшей семьи под Красноярском отправились около 200 человек

03 октября 2025 в 15:06 Размер текста - 17 +

Семья пропала в тайге Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Красноярском крае расширена поисковая группа, разыскивающая пропавшую семью — мужчину, женщину и ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, к поискам подключено около 200 человек. Среди них — спасатели, пожарные, сотрудники полиции и волонтеры, прибывшие не только из края, но и из соседних регионов: Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. К поисковой операции продолжают присоединяться добровольцы. Что известно о пропаже семьи под Красноярском — в материале URA.RU. Что случилось Семья отправилась в путешествие 28 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU В воскресенье, 28 сентября, в Партизанском районе Красноярского края во время туристического похода пропали супруги — 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина. Следственные органы сообщили, что 27 сентября семья на автомобиле прибыла из Железногорска в поселок Кутурчин Партизанского района. Предполагалось, что в поход они отправятся вместе с группой туристов и местным проводником, однако из-за объявления штормового предупреждения остальные участники отказались от маршрута. Несмотря на это, супруги с дочерью решили продолжить путь самостоятельно. На протяжении двух суток связь с родственниками отсутствовала. Вскоре, 30 сентября, сын Ирины обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже семьи. В четверг, 2 октября, следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего. Как пояснили в СК, эта мера является стандартной практикой в случаях исчезновения людей. Как идут поиски Пропавших ищут около 200 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU Поисковые работы пропавших продолжаются уже пятые сутки. Территория, в которой ведутся поиски, отличается сложным рельефом: здесь густая тайга, завалы поваленных деревьев, крутые склоны и снежный покров. По состоянию на утро 3 октября в операции участвуют порядка 200 человек. Ожидается прибытие новых поисковых групп из Иркутской области и Хакасии. Для обследования труднодоступных районов задействованы беспилотные аппараты, а также осуществляется авиационный мониторинг с использованием вертолетов. Несмотря на принимаемые меры, поиски пока не принесли результатов. Был обследован предполагаемый маршрут передвижения туристов, осуществлен осмотр двух охотничьих построек и прилегающих к ним таежных участков. Однако следов пребывания пропавших обнаружено не было, рассказали в краевом следственном управлении. Версии случившегося Некоторые считают, что причиной пропажи мог стать несчастный случай Фото: Сергей Русанов © URA.RU Какая именно одежда была на туристах, а также имелись ли у них запасы провизии и вещей, пока неизвестно. Очевидно лишь, что семья находится в зоне риска, поскольку ночные температуры в этом районе могут достигать -10 градусов. Район отличается дикой природой: в лесах водятся медведи, косули, кабаны и горные козлы. Как отмечал эксперт по выживанию Роман Попков в беседе с «КП-Красноярск», основную опасность для заблудившихся представляет не дикая фауна, а низкие температуры. В условиях недостаточной подготовки шансы на выживание существенно снижаются. Среди возможных стратегий спасения Попков выделяет согревание за счет тесного контакта друг с другом: взрослые располагаются по краям, а ребенок — в центре, либо все ложатся «валетом». По мнению эксперта, вероятность нападения медведя невелика, так как группа из трех человек кажется для хищника потенциально опасной. Специалисты считают наиболее вероятной причиной происшествия несчастный случай — потерю ориентира или травму одного из членов семьи. Если кто-то повредил ногу, группа могла остаться на месте, пытаясь развести костер и соорудить укрытие. Версия нападения хищников маловероятна: медведи осенью пассивны и уходят в кедрачи, а угроза со стороны волков, хотя и присутствует, не является основной. Что известно о семье Усольцевы живут в Железногорске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В последние годы семья Усольцевых проживала в городе Железногорске, расположенном в 70 километрах от Красноярска. Ирина Усольцева, уроженка Норильска, занимается проведением бизнес-тренингов для женщин, а также позиционирует себя как психолог и энергопрактик, специализирующийся на вопросах семейных отношений. Согласно ее собственным заявлениям, профессиональную деятельность она ведет с 2000 года. Сергей Усольцев, по словам депутата Заксобрания Красноярского края Алексея Кулеша, является заметной фигурой в Железногорске. Кулеш отметил, что познакомился с Усольцевым во время прохождения обучения в Центре международного развития, которым тогда руководил Усольцев. Согласно данным на странице Сергея Усольцева в соцсети «ВКонтакте», 64-летний мужчина работает предпринимателем, а ранее занимался порошковой покраской.

