Сексуальный маньяк напал на двух девочек в Перми

В Орджоникидзевском районе Перми мужчина напал на двух школьниц. Одной удалось сбежать, а вторая спаслась только после причиненного насильнику удара. Подозреваемого уже задержали и возбудили уголовное дело.
«Две 14-летние школьницы 20 сентября гуляли по эко-тропе в Черняховском квартале Орджоникидзевского района. Из кустов к ним выскочил полуголый мужчина. На голове у него была балаклава. Одна девочка смогла убежать сразу, а вторую мужчина схватил за волосы и начал себя удовлетворять. Тогда школьница ударила насильника кулаком, тот ослабил хватку и девочку удалось сбежать», — пишет «КП-Пермь».
От удара школьницы у насильника пошла кровь, ее капли попали на одежду девочки. Именно по крови следователи узнали личность подозреваемого. Им оказался пермяк, который ранее был осужден за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в сентябре 2024 года.
По информации издания, 1 октября следователи задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Сам же мужчина пока отказывается давать показания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
