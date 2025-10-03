Дети подожгли мемориал Славы в свердловском городе. Фото, видео

В Кировграде два ребенка подожгли мемориал Славы
Пожар устроили пламенем от Вечного огня
Пожар устроили пламенем от Вечного огня Фото:

В Кировграде (Свердловская область) вечером 2 октября два ребенка подожгли мемориал Славы. Дети перенесли пламя от Вечного огня к венкам, а через некоторое время пожар охватил целый монумент. Видео с инцидентом появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Шел по Красноармейской, в 19:40 пожарные подъехали, догорало вокруг мемориала, даже сзади», — написал один из местных жителей в комментариях сообщества «Я Типичный Кировград». По словам очевидцев, на вид детям 10–11 лет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление культуры и молодежной политики Кировграда. Там пояснили, что мемориал привели в порядок, а малолетних пироманов ищет полиция.

Фото:

