В Кировграде (Свердловская область) вечером 2 октября два ребенка подожгли мемориал Славы. Дети перенесли пламя от Вечного огня к венкам, а через некоторое время пожар охватил целый монумент. Видео с инцидентом появилось в соцсети «ВКонтакте».
«Шел по Красноармейской, в 19:40 пожарные подъехали, догорало вокруг мемориала, даже сзади», — написал один из местных жителей в комментариях сообщества «Я Типичный Кировград». По словам очевидцев, на вид детям 10–11 лет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление культуры и молодежной политики Кировграда. Там пояснили, что мемориал привели в порядок, а малолетних пироманов ищет полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!