В Екатеринбурге изменят пять трамвайных маршрутов

В Екатеринбурге изменят трамвайные маршруты №№8, 12, 13, 15 и 23 на десять дней. Это связано с ремонтом путей на улице Сыромолотова, рассказали в пресс-службе мэрии.
«ЕМУП „Городской транспорт“ ограничит движение трамваев и автотранспорта по улицам Сыромолотова и Панельной с 00:00 17 октября до 05:00 27 октября», — пояснили там. Работы будут проводиться на участке Сыромолотова от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ».
Трамваи будут курсировать следующим образом:
- №8 от станции Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров -– Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
- №12 от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;
- №13 от станции 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
- №15 от станции Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – Исеть;
- №23 от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – станция Шарташ.
Движение на этот же срок ограничат и для автомобилистов. Проехать не получится от дома №28 «а»/1 по улице Сыромолотова, по Панельной до Сыромолотова.
