В Екатеринбурге изменят пять трамвайных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Схему движения изменят на десять дней
Схему движения изменят на десять дней Фото:

В Екатеринбурге изменят трамвайные маршруты №№8, 12, 13, 15 и 23 на десять дней. Это связано с ремонтом путей на улице Сыромолотова, рассказали в пресс-службе мэрии.

«ЕМУП „Городской транспорт“ ограничит движение трамваев и автотранспорта по улицам Сыромолотова и Панельной с 00:00 17 октября до 05:00 27 октября», — пояснили там. Работы будут проводиться на участке Сыромолотова от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ».

Трамваи будут курсировать следующим образом:

  • №8 от станции Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров -– Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
  • №12 от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;
  • №13 от станции 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
  • №15 от станции Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – Исеть;
  • №23 от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – станция Шарташ.

Движение на этот же срок ограничат и для автомобилистов. Проехать не получится от дома №28 «а»/1 по улице Сыромолотова, по Панельной до Сыромолотова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге изменят трамвайные маршруты №№8, 12, 13, 15 и 23 на десять дней. Это связано с ремонтом путей на улице Сыромолотова, рассказали в пресс-службе мэрии. «ЕМУП „Городской транспорт“ ограничит движение трамваев и автотранспорта по улицам Сыромолотова и Панельной с 00:00 17 октября до 05:00 27 октября», — пояснили там. Работы будут проводиться на участке Сыромолотова от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ». Трамваи будут курсировать следующим образом: Движение на этот же срок ограничат и для автомобилистов. Проехать не получится от дома №28 «а»/1 по улице Сыромолотова, по Панельной до Сыромолотова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...