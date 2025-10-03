Стало известно, кто получил лицензию на Мечкинскую пещеру в Пермском крае

Роснедра выдали лицензию ООПТ Пермского края на создание особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера». Этот шаг позволит обеспечить сохранность уникального памятника природы, а также станет отправной точкой в формировании в регионе единого подхода к развитию пещер, представляющих интерес для спелеотуризма.
«Статус также дает возможность возможность защитить объект от негативного антропогенного воздействия, неконтролируемого посещения и вандалов. Эксплуатация будет осуществляться с учетом научной, эстетической и природоохранной ценности. Это даст гарантию на сохранение уникальных свойств пещеры для будущих поколений», — рассказали газете «Звезда» в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
При этом сама лицензия не подразумевает немедленного открытия объекта для посетителей. До этого предстоят научно-исследовательские работы и обустройство территории.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае нашли новую ледяную пещеру для массового посещения. Мечкинская пещера находится примерно в 20 километрах к северу от города Кунгур, на левом берегу реки Мечки. Она состоит из пяти гротов, соединенных проходами, суммарная протяженность которых составляет 350 метров. В зимний сезон пещера отличается разнообразием ледяных образований, среди которых встречаются кристаллы, сталактиты, сталагмиты и ледяные колонны. Местным жителям Мечкинская пещера известна уже более века.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.