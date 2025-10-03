Закололи в подъезде дома после пикета: история убийства 90-х, в котором подозревают миллиардера Сулейманова

Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали по делу о давнем убийстве

Сулейманова задержали в Москве по подозрению в убийстве Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Задержан теневой миллиардер Ибрагим Сулейманов Миллиардера Ибрагима Сулейманова, который, вероятно, связан бизнесами в сфере авиаперевозок, задержали по подозрению в давнем убийстве. Следователи хотят требовать его ареста. По некоторой информации, дело Сулейманова может быть связано с убийством конца 90-х годов — тогда в Москве был убит председатель профкома авиаперевозчика «Внуковские авиалинии» Геннадий Борисов. Он публично обличал руководство в воровстве и направлял обращения к властям, чтобы те проверили деятельность авиакомпании. И когда Борисов должен был передать папку с компроматом на беспредел внутри «Внуковских авиалиний», в подъезде его встретил неизвестный с ножом. Подробнее о расследовании убийства почти 30-летней давности — в материале URA.RU. В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов. Его подозревают в убийстве, которое было совершено много лет назад. Подробности не раскрываются, следователи намереваются ходатайствовать об аресте предпринимателя. По некоторым данным, бизнес-дела Сулейманова связаны со сферой авиаперевозок. В частности, отмечается его связь с одной из крупнейших ИТ-компаний, госсистемой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел», экс-гендиректором «Внуковских авиалиний» и акционерного общества «Росавиаконсорциум» Татевосом Суриновым, а также с другими структурами в сфере авиации. По данным СМИ, задержание Сулейманова может быть связано с убийством председателя профсоюзного комитета авиаперевозчика «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова. Его тело было найдено в одном из московских подъездов в 1999 году. Убийство Борисова: 12 ножевых Неизвестный с ножом встретил Борисова в подъезде Фото: Александр Мамаев © URA.RU Председатель профкома «Внуковских авиалиний» был убит в 1999 году. Он возвращался домой на улицу Гарибальди, однако в подъезде его встретил неизвестный и нанес 12 ударов ножом. Большинство из ран были смертельными. Карманы убийца оставил нетронутыми, однако это может оказаться следствием приближения соседей: они услышали крики Борисова и вышли посмотреть, что происходит, невольно спугнув неизвестного. Следствие назвало убийство заказным. Милиция знала о натянутых отношениях Борисова с руководством «Внуковских авиалиний» — одним из проявлений этой вражды были организуемые Борисовым пикетирования здания администрации компании. Пикет, предшествовавший убийству За две недели до своей смерти, 12 января, Борисов организовал акцию, к которой присоединились 500 человек. Большинство из них составляли летчики, бортпроводники, стюардессы. Причиной организации пикета глава профкома назвал отсутствие реакции компании на коллектив. Борисов обращался к президенту России Борису Ельцину, спикеру Госдумы Геннадию Селезневу, премьер-министру Евгению Примакову и генпрокурору Юрию Скуратову. Он требовал комплексной проверке «Внуковских авиалиний». По его данным, компанию разворовывали. Например, отмечал он, так и не была реализована инвестиционная программа на 150 миллионов долларов, ради выполнения которой администрации авиаперевозчика был передан госпакет акций компании. Одновременно с этим ухудшилось состояние компании. «Почти полностью уничтожен самолетно-моторный парк, имущество авиакомпании описано судебными приставами Солнцевского суда Москвы, счета заблокированы», — отмечали в профкоме. На эти обращения, в конце концов, отреагировал генпрокурор. Он заявил, что взял ситуацию во «Внуковских...» на контроль, и уведомил об этом спикера ГД. Однако проверки были прекращены после возбуждения административного дела против главы компании Татевоса Суринова. Борисов готовился передать компромат Предположительно, Борисова убили перед тем, как он передал компромат на компанию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В конце января Борисов должен был встретиться с одним из депутатов Госдумы. Ему глава профкома должен был передать компромат — пакет документов, в котором содержалась подробная информация обо всех нарушениях и злоупотреблениях внутри «Внуковских авиалиний». Коллеги Борисова считали, что целью преступления было помешать передаче этих документов. Однако в самой компании назвали убийство «грубой провокацией». Реакция руководства «Внуковских авиалиний» Конфликт компании с Борисовым был исчерпан за два дня до его убийства. Об этом заявил замдиректора «Внуковских авиалиний» по коммерческим вопросам Александр Климов. Он подчеркнул, что компания начала конструктивный диалог с коллегами, после чего пикет был прекращен. «По всей видимости, кого-то подобное развитие событий не устраивало», — сказал Климов. Задолженности авиаперевозчика В 2000 зарплатный долг «Внуковских авиалиний» составлял 30 миллионов долларов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Многие знали о задолженностях компании в конце 90-х. Зарплатный долг компании на момент пикета 12 января составлял 30 миллионов долларов. Уже в 2000 году количество полетов было сокращено из-за долгов. А произошедший в следующем году террористический захват самолета ТУ-154 — тогда чеченские боевики угнали авиалайнер в Саудовскую Аравию, захватив 164 заложника, — вынудил компанию перейти под управление авиаперевозчика «Сибирь». «Убой прошлых лет» Сыщиков розыска, которые раскрывают сложные преступления по типу убийства Борисова, необходимо публично благодарить за красоту и виртуозность их работы. Об этом заявил телеведущий Сергей Карнаухов. «Жаль что МВД публично не благодарят сыщиков розыска, которые раскрывают сложные преступления, как этот убой прошлых лет (убийство Борисова, — прим. URA.RU). Вся красота оперативной работы и виртуозность сыска проявляется именно в этом направлении», — написал Карнаухов в своем telegram-канале. По его словам, найти человека, совершившего убийство, спустя много лет после преступления, доказать его причастность и виновность, и провести всю необходимую работу с документами и оперативной информацией — «это потрясающе сложно и интересно». «Уголовному розыску поклон, парням от общества благодарность. Сердцевина МВД у нас потрясающая и профессиональная», — заключил Карнаухов.

