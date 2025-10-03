В Свердловской области прошли успешные испытания беспилотных авиационных систем (БАС), предназначенных для тушения пожаров в высотных зданиях. В испытаниях приняли участие ведущие уральские производители дронов и специалисты МЧС России. Разработка и тестирование новых технологий проходит на фоне растущей необходимости повышения эффективности пожаротушения в сложных условиях современных мегаполисов, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«Испытания стартовали на аэродроме „Логиново“, где компания „Лаборатория будущего“ объединила усилия с предприятиями „Пожгидравлика“, ЗПА „Спецавтотехника“, „Фазотрон-ВМЗ“ и региональным управлением МЧС. Основной задачей первого этапа стала отработка высотных полетов пожарных дронов и их способности эффективно бороться с огнем на значительной высоте», — отметили в ДИПе.
Беспилотники поднимались на высоту 60 и 100 метров, где производили тушение условного возгорания с помощью пенного раствора. В ходе испытаний специалисты оценивали устойчивость дронов, точность подачи огнетушащего вещества и уверенность пилотирования на больших высотах.
Каждый беспилотник проходил программу испытаний с применением пены под различным напором. Это позволило оценить возможности дронов в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Отдельное внимание уделялось точности распыления огнетушащего состава и стабильности аппаратов при работе на высоте.
Второй этап испытаний прошел на строящемся 33-этажном здании на улице Малышева в Екатеринбурге. Здесь дроны «Лаборатории будущего» получили задачу ликвидировать условный пожар на высоте 50 метров. Беспилотник успешно выполнил взлет, зависание на заданной высоте и точную подачу огнетушащего вещества. Условия испытаний были максимально приближены к реальным, что позволило специалистам оценить готовность технологии к внедрению в повседневную работу пожарных.
Как сообщил заместитель директора компании «Лаборатория будущего» Илья Шевелев, в настоящее время специалисты находятся на стадии проработки технологии высотного пожаротушения и спасения людей совместно с представителями регионального и центрального аппаратов МЧС России. Активно обсуждается вопрос дальнейшего внедрения дронов-спасателей в практику российских пожарных подразделений.
Основные преимущества использования дронов в борьбе с пожарами — это оперативность реагирования, возможность работы на труднодоступных и опасных участках, а также снижение риска для жизни и здоровья пожарных. Современные беспилотники оснащаются системами точного наведения, могут нести различные виды огнетушащих веществ и работать в условиях ограниченной видимости.
