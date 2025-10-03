Обвиняемому в убийстве детей и жены в Ульяновске избрали меру пресечения

Обвиняемого в убийстве супруги и малолетних детей в Ульяновске заключили под стражу
Мужчину подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске

В Ульяновске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в убийстве своей супруги и двух малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области.

«Обвиняемому в убийстве трех человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Отмечается, что решение принято Заволжским районным судом после рассмотрения ходатайства следователя и изучения представленных материалов уголовного дела.

В пресс-службе уточнили, что следствием собраны доказательства, указывающие на причастность фигуранта к преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью). Суд согласился с доводами следствия и постановил заключить обвиняемого под стражу сроком на два месяца.

Трагедия произошла в квартире на бульваре Киевском в Заволжском районе города. 1 октября были обнаружены тела 27-летней женщины и двух ее маленьких дочерей. О произошедшем в органы сообщила бабушка погибших детей. Подробнее о кровавом преступлении в Ульяновске — в  материале URA.RU.

