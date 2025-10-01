Кровавая драма в Ульяновске: отец подозревается в убийстве жены и дочерей

В Ульяновске в одной из квартир на Киевском бульваре обнаружены тела 27-летней женщины и двух ее маленьких дочерей. О страшной находке заявила бабушка погибших детей. Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего. Подробности кровавого преступления в Ульяновске — в материале URA.RU.
Бабушка обнаружила дочь и внучек убитыми
Тела 27-летней Елизаветы М. и ее дочерей четырех и пяти лет обнаружила бабушка девочек. Женщина пришла в гости, так как родственники долгое время не отвечали на телефон. Она и увидела в квартире страшную картину.
Подозреваемый задержан
По предварительным данным, в убийстве своей семьи подозревается 31-летний муж погибшей Ильмир М. После совершения преступления он пытался покончить с собой, но был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время допросить его невозможно, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Изначально подозреваемый заявил, что на семью напали неизвестные, а он пытался их защитить. Однако, по словам соседей, дверь в квартиру была заперта изнутри, что опровергает его версию.
Следственным комитетом по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних». На месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего
Предварительная причина произошедшего
Подозреваемого в убийстве членов своей семьи, характеризуют как человека, страдавшего игровой зависимостью, что неоднократно становилось причиной конфликтов с супругой. Мужчина был трудоустроен в организации, занимающейся монтажом пластиковых окон, однако значительная часть его доходов уходила на ставки в онлайн-казино, где он регулярно проигрывал крупные суммы. Для покрытия долгов он был вынужден занимать до 50 тысяч рублей еженедельно, рассчитывая компенсировать убытки последующими выигрышами. На фоне финансовых трудностей в семье постоянно возникали разногласия. Супруга Ильмира, погибшая Елизавета, также оказалась втянута в долговую спираль, оформляя кредиты, которые затем не могла погасить. По имеющимся судебным решениям, сумма ее задолженности перед различными банками превышала 130 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.