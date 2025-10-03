Спасение пушистой души: где и как тюменцы могут взять себе в семью бездомыша

В Тюмени существует множество передержек для бездомных животных, но больше всего на слуху два основных приюта: муниципальный «ЛесПаркХоз» и «Лучший друг». О том, на каких условиях тюменцам готовы отдать собак и кошек, и почему нужно быть готовым к тому, что нового друга могут забрать назад — в материале URA.RU.
Приют для бездомных животных «ЛесПаркХоз»
Муниципальный приют располагается на Лесобазе, по адресу: Кедровая, 133. Сейчас в нем содержатся 567 собак и 36 кошек. Животные обработаны от паразитов, стерилизованы и кастрированы.
Выбрать себе питомца можно на сайте приюта. Собаки-улыбаки и пушистые коты и кошки смело позировали фотографам, чтобы их будущий хозяин смог влюбиться с первого взгляда.
Для того чтобы забрать животное, нужно соблюсти ряд условий. При себе нужно иметь паспорт, для собак — поводок и ошейник, для кошек — переноску. А еще с вами обязательно заключат договор ответственного содержания.
Помимо того, что вы обязуетесь содержать животное соблюдая действующее законодательство, в контракте есть важный пункт. Согласно ему, вернуть животное в приют можно в течение шести месяцев: если не сошлись характерами, изменились семейные или жилищные обстоятельства, или появились другие причины, мешающие воспитывать питомца.
Кроме того, учитывая, что в приют попадают не только бездомыши, но и потеряшки, если в течение шести месяцев объявится прошлый хозяин (и он сможет это подтвердить), то кошку или собаку ему придется вернуть. При этом вы в праве предъявить ему чеки на траты, которые несли при содержании животного, для возврата вам этой суммы.
«Был случай, когда спустя шесть месяцев и пару дней нашелся хозяин двух хаски. А у нас их забрали буквально за считанные дни после отлова. И новый хозяин отказался возвращать собак старому. Но срок прошел, и он имел на это право», — рассказали URA.RU в приюте.
Через полгода животное становится в полной мере вашим. Учитывая наличие чипов, если собака, к примеру, будет на самовыгуле, отловлена или потеряется, то установить последнего хозяина не составит труда. А далее — возмещение трат на передержку в приюте, а то и штраф.
Приют для бездомных животных «Лучший друг»
В этом приюте также ответственно подходят к вопросу раздачи животных. Потенциального хозяина опросят, чтобы понять, какой зверек подойдет ему больше всего и готов ли человек ко всем трудностям, связанным с воспитанием питомца. Отказать, к слову, могут, и даже без объяснения причин.
Паспорт, ошейник/поводок или переноска — базовый обязательный минимум. А еще здесь также составят договор. В нем, к примеру, прописано, что новый владелец получит полное право собственности на животное лишь через полгода. А еще у новых мам и пап есть испытательный срок — 30 дней.
Есть и такой пункт: "Новый владелец обязуется сообщить прежнему владельцу достоверные сведения об условиях будущего содержания животного. Обеспечить возможность доступа прежнего владельца (либо его представителей) для осуществления контроля за содержанием животного". Другими словами, волонтеры могут поинтересоваться: как живется Шарику или Мурке в новой семье и захотеть увидеть это своими глазами.
Если животное не стерилизовано, то новый хозяин также обязуется это сделать. Передарить или усыпить зверька без согласования с приютом также нельзя. А еще, если волонтеры поймут, что кошка или собака проживает в плохих условиях, то они могут потребовать их обратно и новый хозяин в течение суток должен вернуть животное — это также прописано в контракте. Аналогичная история и с появлением человека, который раньше владел животным: если он докажет, что зверь его, то в течение полугода после «усыновления» должен получить его обратно.
Ознакомиться с теми, кто ищет новый дом, можно в группе приюта в социальной сети «ВКонтакте». Там также можно узнать, как помочь животным: привезти им корма, «натуралку» или поддержать материально.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!