Назван девелопер, который построит жилье в пермском микрорайоне Авиагородок

Жилье в пермском микрорайоне Авиагородок построит девелопер из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За лот застройщик предложил сумму в 258 млн рублей, превысив начальную стоимость актива в 13,5 раз
За лот застройщик предложил сумму в 258 млн рублей, превысив начальную стоимость актива в 13,5 раз Фото:

Минимущества Пермского края подвело итоги аукциона на право комплексного развития территории в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского в Перми. Победу в торгах одержала компания «Практика» из Екатеринбурга, предложившая за лот 258 млн рублей. Эта сумма превысила стартовую цену актива, установленную на уровне 19 млн рублей, в 13,5 раза.

«Участок, предназначенный для комплексного освоения, включает два контура, расположенных в Индустриальном районе Перми, общей площадью 11 гектаров. На данном участке планируется строительство жилья переменной этажности. В рамках обязательств инвестор осуществит расселение и снос многоквартирных домов общей площадью порядка 5,8 тысяч квадратных метров, демонтирует гаражи», — сообщает ведомство в telegram-канале. 

Кроме того, он также обеспечит формирование земельного участка под строительство школы, общественного центра, центра детского творчества и детской стоматполиклиники. Реализация проекта рассчитана на десять лет с момента заключения договора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минимущества Пермского края подвело итоги аукциона на право комплексного развития территории в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского в Перми. Победу в торгах одержала компания «Практика» из Екатеринбурга, предложившая за лот 258 млн рублей. Эта сумма превысила стартовую цену актива, установленную на уровне 19 млн рублей, в 13,5 раза. «Участок, предназначенный для комплексного освоения, включает два контура, расположенных в Индустриальном районе Перми, общей площадью 11 гектаров. На данном участке планируется строительство жилья переменной этажности. В рамках обязательств инвестор осуществит расселение и снос многоквартирных домов общей площадью порядка 5,8 тысяч квадратных метров, демонтирует гаражи», — сообщает ведомство в telegram-канале.  Кроме того, он также обеспечит формирование земельного участка под строительство школы, общественного центра, центра детского творчества и детской стоматполиклиники. Реализация проекта рассчитана на десять лет с момента заключения договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...