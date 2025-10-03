Назван девелопер, который построит жилье в пермском микрорайоне Авиагородок

Минимущества Пермского края подвело итоги аукциона на право комплексного развития территории в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского в Перми. Победу в торгах одержала компания «Практика» из Екатеринбурга, предложившая за лот 258 млн рублей. Эта сумма превысила стартовую цену актива, установленную на уровне 19 млн рублей, в 13,5 раза.
«Участок, предназначенный для комплексного освоения, включает два контура, расположенных в Индустриальном районе Перми, общей площадью 11 гектаров. На данном участке планируется строительство жилья переменной этажности. В рамках обязательств инвестор осуществит расселение и снос многоквартирных домов общей площадью порядка 5,8 тысяч квадратных метров, демонтирует гаражи», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Кроме того, он также обеспечит формирование земельного участка под строительство школы, общественного центра, центра детского творчества и детской стоматполиклиники. Реализация проекта рассчитана на десять лет с момента заключения договора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.