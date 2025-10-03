Пермские власти рассказали о реконструкции Чусовского моста

В Перми расширят узкую дорогу у Чусовского моста
На старом мосту через Чусовую демонтируют плиты (архивное фото)
Узкий участок дороги у Чусовского моста, который ранее создавал затруднения для водителей, расширят. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

«Бутылочного горлышка» у поворота на Чусовской водозабор скоро не будет. Здесь устроено земляное полотно, уложен щебень, участок заасфальтирован. Осталось уложить верхний слой асфальта. Также ведется подготовка к установке разделительных блоков «Нью Джерси»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжается демонтаж плит на старом мосту. Одновременно рабочие усиливают пролетные строения. На подъездах к мосту обновили асфальтовое покрытие, а на улице Корсуньской завершают устройство тротуаров. Парковку у кладбища «Банная гора» откроют после укладки верхнего слоя асфальта. Также ведется выправка рельсошпальной решетки на железнодорожном переезде.

В ночь с 3 на 4 октября в районе съезда к поселку Пальники начнется монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Движение на участке перекроют с 1:00 до 6:00. После этого начнется устройство лестничных павильонов и освещения.

