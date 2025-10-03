Скончалась народная артистка Нина Гуляева

Скончалась народная артистка России Нина Гуляева. Ей было 94 года. Об этом сообщили в Московском художественном театре имени А.П. Чехова.
«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра», — говорится в официальном сообщении театра, опубликованном в telegram-канале. Гуляева впервые вышла на сцену МХТ более 70 лет назад — еще студенткой Школы-студии МХАТ она сыграла Сережу в «Анне Карениной». В 1954 году молодая актриса была принята в труппу МХТ, где служила до последних дней своей жизни.
Нина Гуляева начинала как травести-актриса. Она исполняла роли Митиль в «Синей птице», Принца Мамилия в «Зимней сказке», Шурки в «Егоре Булычове». За долгие годы работы в театре Гуляева создала множество разноплановых образов. Среди них — лирические героини, трагедийные персонажи и комедийные роли. За исполнение роли старухи Анны в спектакле «Последний срок» по роману Валентина Распутина актриса в 1978 году была удостоена Государственной премии.
Серебряный голос Нины Гуляевой был хорошо знаком широкой аудитории не только по театральным подмосткам, но и благодаря радио и кино. Именно ее голосом говорили героини Анастасии Вертинской в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Также она озвучила Буратино и Чиполлино в популярных мультфильмах. За годы работы в театре Нина Гуляева сыграла около 60 ролей. Последними ее работами стали спектакли «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций, премьеры которых состоялись в 2019 году.
