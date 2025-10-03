Euroclear осадил ЕК из-за желания использовать замороженные активы России

Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором хранятся замороженные российские активы, обратился к Еврокомиссии с призывом соблюдать международное право при рассмотрении любых вариантов использования этих средств. Об этом 3 октября сообщил представитель депозитария.
«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка. Должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности», — заявил представитель депозитария в разговоре с РИА Новости.
По словам источника, Euroclear не получал официальных предложений от Еврокомиссии относительно передачи российских активов на нужды Украины. Представитель также отметил, что любые действия вне правового поля могут повлиять на доверие к финансовым институтам.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры государств Евросоюза выразили поддержку ее предложению о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита», финансируемого за счет замороженных российских активов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ответственность за возможные риски не должна быть возложена исключительно на Бельгию, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится значительная доля этих активов, передает «Царьград».
