Один курганец выбрался из огня, а второй нет: как в сгоревшем доме нашли тело

Пожарные потушили дом под Курганом (архивное фото)
В деревне Шкодинское рядом с Курганом спасатели потушили дом и обнаружили в нем тело. Еще один человек смог выбраться из пожара. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«При тушении дома спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины. Другой человек эвакуировался до прибытия пожарных», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По данным спасателей, пожар на 80 квадратах потушили девять специалистов и три единицы техники. Предварительная причина — неисправное электрооборудование, отметили в МЧС.
