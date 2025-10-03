Один курганец выбрался из огня, а второй нет: как в сгоревшем доме нашли тело

В деревне под Курганом нашли тело в сгоревшем доме
Пожарные потушили дом под Курганом (архивное фото)
Пожарные потушили дом под Курганом (архивное фото)

В деревне Шкодинское рядом с Курганом спасатели потушили дом и обнаружили в нем тело. Еще один человек смог выбраться из пожара. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«При тушении дома спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины. Другой человек эвакуировался до прибытия пожарных», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, пожар на 80 квадратах потушили девять специалистов и три единицы техники. Предварительная причина — неисправное электрооборудование, отметили в МЧС.

