Массовая демонстрация против поставок оружия Украине проходит в Берлине

Массовая демонстрация за мир и против поставок вооружений Украине и Израилю проходит 3 октября в центре Берлина, в День германского единства. Как сообщают СМИ, несколько тысяч человек собрались на площади Бебельплац в районе Митте рядом с берлинским кафедральным собором. Активисты требуют прекратить наращивание военной поддержки и выступают против размещения американских ракет на территории Германии.
«Протестующие держат голубые флаги с изображением голубя мира, а также плакаты с надписями „Нет войне, нет введению обязательного призыва в армию“, „Мир сейчас путем дипломатии и разума“, „Остановите поставки оружия Украине и Израилю“, „Остановите войну против России и геноцид в Газе“. На акции выступают представители различных политических движений, среди которых сторонники партии „Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость“ (BSW) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ)», — пишет ТАСС.
На площади развернута сцена для выступлений, на которой представители политических движений и пацифистских организаций призывают прекратить военные поставки и наладить диалог с Россией и Китаем. Некоторые участники пришли с российскими флагами и символикой, включающей матрешки и значки с цветами российского триколора. Акция проходит мирно, полиция контролирует ситуацию на месте и сообщает о спокойном ходе мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.