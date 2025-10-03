Губернатор ХМАО вручил награды педагогам региона в преддверии Дня учителя

В преддверии Дня учителя губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил педагогам округа государственные, ведомственные и окружные награды. Об этом сообщил сам глава региона.
«В преддверии сразу нескольких профессиональных праздников и в честь 85-летия системы среднего профессионального образования вручил государственные, ведомственные и окружные награды нашим педагогам», — сообщается в официальном telegram-канале губернатора. Он отметил, что в Югре трудятся свыше 37?тысяч учителей, воспитателей и наставников.
Глава ХМАО выразил благодарность педагогам региона. Особая благодарность была адресована ветеранам педагогического труда за их неоценимый вклад в развитие образования Югры.
