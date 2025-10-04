Аэропорт Казани недоступен для полетов

Аэропорт Казани временно приостановил свою работу
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации подчеркнули, что решение о введении ограничений было принято в целях обеспечения безопасности полетов. Ситуация находится под контролем.

