«Один против 12-ти»: российский боец воевал с ВСУ 17 часов подряд и выжил

Боец СВО из Калининградской области 17 часов вел бой с 12 бойцами ВСУ
Боец СВО 17 часов в одиночку вел бой с украинской бригадой из 12 человек (архивное фото)
Боец СВО 17 часов в одиночку вел бой с украинской бригадой из 12 человек (архивное фото)
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный из Калининградской области почти 17 часов воевал один против разведки ВСУ. Причем численность противника составляла 12 человек. Об этом журналистам рассказали в Народном фронте.

«Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным „Рай“ оказался в лесополосе лицом к лицу с вражеской разведкой — численностью в 12 человек. <...> Бой продолжался 17 часов», — сообщили в Народном фронте в беседе с РИА Новости. По итогу солдат ВС РФ смог ликвидировать двух украинских бойцов, завладеть их оружием и успешно отступить к российским позициям. Отмечается, что вернувшийся солдат СВО стал своего рода легендой среди сослуживцев.

Накануне сообщалось, что другой боец ВС РФ смог выжить после того, как ему в голову прилетел удар от ракетной системы HIMARS. Причем сначала он даже не понял, что получил серьезное ранение и осознал масштаб только после  взгляда в зеркало.

