Российский военный из Калининградской области почти 17 часов воевал один против разведки ВСУ. Причем численность противника составляла 12 человек. Об этом журналистам рассказали в Народном фронте.
«Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным „Рай“ оказался в лесополосе лицом к лицу с вражеской разведкой — численностью в 12 человек. <...> Бой продолжался 17 часов», — сообщили в Народном фронте в беседе с РИА Новости. По итогу солдат ВС РФ смог ликвидировать двух украинских бойцов, завладеть их оружием и успешно отступить к российским позициям. Отмечается, что вернувшийся солдат СВО стал своего рода легендой среди сослуживцев.
Накануне сообщалось, что другой боец ВС РФ смог выжить после того, как ему в голову прилетел удар от ракетной системы HIMARS. Причем сначала он даже не понял, что получил серьезное ранение и осознал масштаб только после взгляда в зеркало.
