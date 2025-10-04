Санаэ Такаити избрана новым лидером правящей партии Японии

Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей партии Японии
Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Об этом стало известно по итогам голосования, в котором принимали участие члены партии и региональные делегаты.
Победа Такаити делает её главным претендентом на пост премьер-министра страны. Ожидается, что в ближайшее время она будет официально выдвинута на пост премьер-министра на специальной сессии парламента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!