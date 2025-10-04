Санаэ Такаити избрана новым лидером правящей партии Японии

Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей партии Японии
Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей партии Японии

Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Об этом стало известно по итогам голосования, в котором принимали участие члены партии и региональные делегаты.

Победа Такаити делает её главным претендентом на пост премьер-министра страны. Ожидается, что в ближайшее время она будет официально выдвинута на пост премьер-министра на специальной сессии парламента.

